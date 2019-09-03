Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение

Фигуранту «московского дела», студенту ВШЭ Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

«Не позднее 11 октября 2017 года, находясь в Москве... Егор Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям... решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ»,— цитирует господин Чиков материалы Следственного комитета.

В качестве примеров экстремистской деятельности приводятся ролики из «Блога Жукова» в YouTube: «Митинг 7 октября, или как сливают протест», «Мирная революция возможна (доказательства)», «Митинги. Что дальше», «Бойкот выборов — это лишь начало».

Адвокат Леонид Соловьев рассказал «Интерфаксу», что Егор Жуков свою вину не признает.

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Напомним, сегодня Следственный комитет попросил перевести Егора Жукова под домашний арест. По версии следствия, 21-летний студент во время несогласованной акции 27 июля руководил толпой протестующих. По данным «ОВД-Инфо», в тот день на акции задержали более тысячи человек.

Также сегодня Тверской суд признал виновными Ивана Подкопаева и Данила Беглеца в применении насилия в отношении представителей власти. Их приговорили к трем и двум годам соответственно. Вместе с тем Следственный комитет прекратил уголовное дело против пятерых обвиняемых по делу о массовых беспорядках.