Хищения в особо забайкальском размере
Совладельцы ТГК-14 предстали перед судом за махинации
Суд Читы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Константина Люльчева и Виктора Мясника — совладельцев и руководителей ПАО ТГК-14, обеспечивающего теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье. Они обвиняются в хищении более 22 млрд руб. средств предприятия и в их отмывании под видом премий, зарплат и дивидендов. По версии следствия, деньги выводились с помощью необоснованных займов и поручительств, а также в виде оплаты ненужных услуг. Еще весной фигурантам вменялись в вину только растрата и легализация 4,5 млрд руб., но после проведенной по настоянию прокуратуры «работы над ошибками» сумма претензий возросла. По ее же иску был наложен арест на акции ТГК-14.
Материалы уголовного дела в отношении господ Люльчева и Мясника поступили в Центральный райсуд Читы, и первое заседание по нему было назначено на 13 ноября. Совладельцы ТГК-14 обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 59 УК РФ) и легализации в таком же размере добытых преступных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Следователи УМВД по Забайкальскому краю отчитались об окончании предварительного расследования этого дела весной 2026 года. Тогда речь шла о хищении или растрате вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и их легализации на общую сумму 4,5 млрд руб. Однако, по предварительной информации, прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, отправив материалы на дополнительное расследование. Почти одновременно надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Забайкалья с иском об аресте акций ТГК-14 и всего имущества Константина Люльчева и Виктора Мясника. Также прокуроры настаивали на признании недействительной продажи им и их структурам акций ТГК-14 в 2021 году «Энергопромсбытом» — дочерней компанией РЖД. На этом основании ведомство потребовало обратить активы фигурантов в доход государства. Арбитраж эти требования удовлетворил частично.
Между тем после «работы над ошибками» забайкальские следователи изменили обвинение совладельцам ТГК-14, инкриминировав им мошенничество, причем сумма похищенного увеличилась почти в пять раз, дойдя до 22 млрд руб. По некоторым данным, сюда были включены потери РЖД и ряд других махинаций.
Как уточнили 13 ноября в МВД, дело насчитывает 84 тома, в ходе расследования допрошено более 60 свидетелей, а стоимость арестованного имущества фигурантов превышает 11 млрд руб.
Напомним, что изначально, как сообщал “Ъ”, Константина Люльчева и Виктора Мясника оперативники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ задерживали именно по подозрению в мошенничестве. По версии контрразведчиков и следователей, организованную преступную группу фигуранты сколотили «не позднее декабря 2021 года», а помимо них самих в нее также вошли пока «не установленные следствием лица». Для совершения махинаций фигуранты использовали принадлежащее им АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) — небольшую фирму с уставным капиталом 10 тыс. руб. Константин Люльчев и Виктор Мясник стали совладельцами ТГК-14 в 2021 году, купив через ДУК акции у РЖД. На приобретение 92,21% акций компании ДУК взяла в Промсвязьбанке кредит в размере 3,211 млрд руб., поручителем по которому выступила сама же ТГК-14. Энергокомпания, по данным следствия, дала коммерсантам заем на покупку и сама же расплачивалась по всем обязательствам.
Помимо этого, ТГК-14 заплатила, согласно материалам расследования, огромные суммы по договорам оказания ДУК неких услуг по управлению, за консультации, совершенно необязательную аренду офиса в Москве и прочее. Все эти платежи следствие считает незаконными и необоснованными, поскольку ДУК просто не имела штата сотрудников для выполнения перечисленных работ.
Отдельной строкой в обвинении указаны дивиденды в сотни миллионов рублей, которые получали руководители ТГК-14 как два единственных акционера ДУК.
В компании, как говорится в материалах дела, господину Люльчеву принадлежит 78% долей, а господину Мяснику — 22%. Благодаря этому фигуранты имели возможность управлять ПАО ТГК-14 и «скрыть совершаемое преступление под видом осуществления хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными им обществами».
Как установили сотрудники СЭБ ФСБ и МВД, более 1 млрд руб. из похищенных каждый из бенефициаров ТГК-14, которые жили на широкую ногу, имея недвижимость в ОАЭ и Испании, лимузины Rolls-Royce, успел отмыть.
Согласно информации с сайта ТГК-14, находящиеся под судом акционеры предприятия остаются в составе совета директоров, однако под их фото никаких должностей не указано. По некоторым данным, на стадии предварительного следствия Константин Люльчев, которому следователи и оперативники отводили в афере главную роль, свою вину категорически отрицал, а господин Мясник не был столь бескомпромиссен. Связаться с их адвокатами “Ъ” не удалось.