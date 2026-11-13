Хищения в особо забайкальском размере

Суд Читы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Константина Люльчева и Виктора Мясника — совладельцев и руководителей ПАО ТГК-14, обеспечивающего теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье. Они обвиняются в хищении более 22 млрд руб. средств предприятия и в их отмывании под видом премий, зарплат и дивидендов. По версии следствия, деньги выводились с помощью необоснованных займов и поручительств, а также в виде оплаты ненужных услуг. Еще весной фигурантам вменялись в вину только растрата и легализация 4,5 млрд руб., но после проведенной по настоянию прокуратуры «работы над ошибками» сумма претензий возросла. По ее же иску был наложен арест на акции ТГК-14.