Илья Яшин отбывает по расписанию

Глава Красносельского муниципального совета депутатов и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин вновь был задержан в воскресенье при выходе из спецприемника, где он отбыл формально третий 10-дневный административный арест за нарушение правил проведения публичного мероприятия. В понедельник новое дело Ильи Яшина рассмотрит суд. Кроме господина Яшина, под административным арестом в настоящее время остаются еще трое незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В отношении четвертого, Ивана Жданова, было вынесено решение о новом аресте, но после его освобождения из спецприемника 11 августа полицейские не стали его задерживать, а позже оппозиционер сообщил, что находится «в поездке», но Россию покидать не собирается. Правозащитник пояснил “Ъ”, что «последовательные» аресты незарегистрированных кандидатов могут продолжаться как минимум до выборов 8 сентября.

В воскресенье Илья Яшин вновь был задержан после выхода из спецприемника, где он отбывал третье подряд административное наказание. Позже господин Яшин сообщил, что находится в полиции Троицка и останется в отделе до понедельника. 19 августа состоится суд по новому административному делу. По словам полицейских 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве, проводивших задержание политика, в этот раз его обвиняют в призывах к акциям 18 и 19 июля на Трубной площади. Напомним, с 14 по 19 июля на Трубной проходили собрания сторонников кандидатов в Мосгордуму от несистемной оппозиции. Те кандидаты, которым на тот момент в регистрации отказано не было, заявляли, что проводят на площадке свои законные встречи с избирателями. Об отказе в регистрации господину Яшину стало известно вечером 15 июля.

Первое административное наказание господин Яшин получил 29 июля:

суд Троицка арестовал его на 10 суток за то, что он призвал в Twitter выходить на несогласованную акцию 27 июля. В отношении господина Яшина был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Судья Роман Зайцев на следующий день добавил ему еще 10 суток ареста, но они, как пояснил сам господин Яшин, не суммировались. По истечении первого срока 8 августа господина Яшина вновь задержали и повезли на заседание в Щербинский суд прямо из спецприемника. Суд снова отправил его под арест на 10 суток, на этот раз за организацию несогласованной акции у Мосгоризбиркома 14 июля. Напомним, в этот день группа кандидатов и их сторонников собралась в Новопушкинском сквере, прошла оттуда к мэрии Москвы, а затем к зданию Мосгоризбиркома. Полиция ничего не предпринимала до тех пор, пока во дворе МГИК не появились палатки. После этого двор очистили от митингующих, нескольких человек задержали.

В настоящий момент в спецприемниках Москвы продолжают находиться незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Константин Янкаускас.

Все они получили уже второй или третий административный арест за нарушение правил проведения митингов. На незарегистрированного кандидата Любовь Соболь также дважды составляли административный протокол по ст. 20.2 КоАП, но ей назначали штрафы, принимая во внимание, что госпожа Соболь — мать несовершеннолетнего ребенка. Напомним, за многократное нарушение правил проведения митинга может быть предусмотрена уголовная ответственность: в настоящее время такое обвинение предъявлено одному из участников несанкционированной «прогулки» в Китай-городе 10 августа Константину Котову.

Отметим, что незарегистрированный кандидат Иван Жданов 11 августа вышел из спецприемника в Люберцах после 10-дневного административного ареста и ожидал, что будет доставлен в другой приемник для отбытия нового ареста, решение о котором к тому времени вынес суд. Однако полицейские, по его словам, не приехали. «Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, но ехать самому в спецприемник было глупо»,— сообщил господин Жданов. Позже он сообщил, что находится «в поездке», намерен вернуться и не планирует покидать Россию.

Глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов: пояснил “Ъ”, что новые решения об арестах в отношении незарегистрированных кандидатов могут выноситься «как минимум до выборов» 8 сентября: «Полиция использует тактику последовательных арестов для того, чтобы на выходе был новый протокол, новый суд, новый арест. По сути, это, конечно, не больше чем продление административного ареста».

Валентина Путреша