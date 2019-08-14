«Я никогда не покину Россию»

В среду днем несколько Telegram-каналов сообщили, что юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму (МГД) Иван Жданов «покинул Россию». На тот момент корреспонденты “Ъ” пытались связаться с Иваном Ждановым, его помощниками и соратниками уже сутки: телефоны молчали, а коллеги сообщали, что и сами ищут господина Жданова после его освобождения из спецприемника в Люберцах. Напомним, там он отбывал 15 суток административного ареста по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов). Господин Жданов вышел на связь с соратниками сам: в 15:40 он сообщил в Facebook, что «находится в поездке и скоро вернется». В 16:25 он включил свой мобильный телефон, но на звонки и сообщения по-прежнему не отвечает.

Один из авторов сообщения о побеге Ивана Жданова из России, Виталий Серуканов, ранее возглавлявший московский штаб оппозиционера Алексея Навального, отметил: «Жданов не первый, кто сбегает из страны. Перед ним был его босс Волков, а также Ярмыш и Шаведдинов». В разговоре с “Ъ” Леонид Волков, нынешний руководитель штаба господина Навального, косвенно подтвердил отъезд Ивана Жданова, однако не уточнил, уехал ли юрист ФБК из Москвы или из России вообще: «Большинство коллег Жданова сейчас под арестом, но я не считаю, что именно я вправе комментировать этот инфоповод, который и поводом-то назвать сложно»,— сказал господин Волков.

На звонки “Ъ” не ответили ни пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, ни кандидат-отказник юрист ФБК Любовь Соболь. Оппозиционный кандидат Александр Соловьев, который также не был зарегистрирован для участия в выборах в МГД, рассказал “Ъ”, что ищет «хоть какой-то путь связаться с Иваном Ждановым уже сутки», но безуспешно.

Ситуацию прояснил сам господин Жданов в своем аккаунте в Facebook: «Сейчас я нахожусь в поездке и скоро обязательно вернусь, пусть срок ареста идет. Проведу этот срок с большей пользой, в работе. Россию я, конечно, никогда не покину, не надейтесь».

Иван Жданов отметил, что формально продолжает находиться под арестом.

11 августа закончился его первый административный арест: после выхода из спецприемника в Люберцах его должны были доставить в спецприемник в Хорошево-Мневники отбывать второй арест на десять суток, но, по словам господина Жданова, за ним «никто не приехал»: «Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, но ехать самому в спецприемник было глупо. Видимо, Мещанский ОВД решил не исполнять незаконное решение судьи Горюновой, так как именно они должны были обеспечить исполнение постановления суда»,— сообщил господин Жданов во вторник в Facebook.

Отметим, еще один незарегистрированный кандидат в МГД, Любовь Соболь, уже дважды была арестована по ст. 20.2 КоАП РФ, однако суд назначил ей максимальные штрафы: помещать ее в спецприемник незаконно, так как госпожа Соболь является матерью несовершеннолетнего ребенка. Более трех недель Любовь Соболь держит голодовку, подчеркивая, что «это проявление политической борьбы». Ее коллега Иван Жданов также объявил голодовку 2 августа, однако сегодня сообщил, что прекратил ее на время отпуска.

Напомним, в настоящий момент в спецприемниках Москвы находятся незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Константин Янкаускас. Все они получили уже второй или третий административный арест по ст. 20.2 КоАП РФ. Так, сегодня в третий раз был арестован господин Янкаускас: он вновь получил девять суток ареста.

Мария Старикова