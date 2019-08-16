Протестующим послали сигнал

В пятницу адвокату гражданского активиста Константина Котова (обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения митинга, ст. 212.1 УК РФ) Марии Эйсмонт сообщили, что у нее есть 72 часа на знакомство с делом. Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела. В пятницу Мосгорсуд провел заседание, на котором отменил апелляцию на избрание господину Котову меры пресечения в виде ареста до 12 октября. Также стало известно, что в понедельник может закончиться расследование в отношении двух фигурантов уголовного дела о «массовых беспорядках» 27 июля. Правозащитники называют такую скорость следствия «исключительной» и видят в этом «сигнал протестующим».

Гражданский активист Константин Котов был задержан во время несогласованной прогулки после митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 10 августа. Через два дня на него возбудили уголовное дело о неоднократных нарушениях порядка проведения акций (ст. 212.1 УК РФ). Обвинение сложилось из четырех эпизодов: весной господин Котов был задержан на двух сходах — в поддержку арестованного анархиста Азата Мифтахова и в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».

Господин Котов также был задержан на десять суток за призыв в Facebook выйти на Трубную площадь 19 июля из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и арестован на акции 12 июня против фальсификации уголовных дел.

В ночь на 13 августа в квартире подозреваемого прошел обыск, в ходе которого, по словам адвоката Марии Эйсмонт, у активиста изъяли 21 агитационный плакат. На следующий день Пресненский районный суд отправил активиста в СИЗО до 12 октября, сославшись на то, что нужно дополнительное время для проведения следствия и поиска вещественных доказательств. Чтобы провести расследование, СКР понадобилось два с половиной дня: 15 августа следователи заявили, что оно закончено. У адвоката на ознакомление с четырьмя томами есть 72 часа.

Днем 16 августа Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест господина Котова. В суде адвокат ходатайствовала об изменении меры пресечения «на любую не связанную с заключением под стражу и рассмотреть предложение о внесении залога», потому что «с окончанием следствия все доводы следователя в ходатайстве о взятии Котова под стражу автоматически стали несостоятельными».

Господин Котов в речи заявил, что не признает за собой вину и считает дело политически мотивированным. Мосгорсуд апелляцию отклонил, оставив обвиняемого в СИЗО до 12 октября.

«Уголовное дело с окончанием следствия за одну неделю — это исключительный случай,— объяснил “Ъ” глава юридической службы "Апология протеста" Алексей Глухов.— Суд никогда после первого дня уведомления об окончании следственных действий не ограничивает защиту в изучении. Стандартный срок предварительного расследования — два месяца». По мнению господина Глухова, спешка Следственного комитета — «прямой сигнал всем протестующим о готовности оперативно рассматривать все дела». «В Москве есть большое количество людей, которых задерживали 14 июля, на митингах 27 июля, 3 и 10 августа.

Дело Котова — это показательная история: смотрите, будете выходить, три "административки" — и уголовное дело будет за неделю с лишением свободы».

Господин Глухов напоминает, что в 2017 году Конституционный суд по жалобе активиста Ильдара Дадина, первого осужденного по ст. 212.1 УК РФ, постановил, что привлекать по ней можно только в случаях: если действия «повлекли за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям».

Господин Глухов также считает показательным назначение Мосгорсудом большинства жалоб на август. «Суды включили конвейер — они явно хотят как можно быстрее добиваться постановления о наказании по ст. 20.2 КоАП РФ. Так у них появится возможность впоследствии протестующих оформлять за повторное нарушение правил участия в митингах, а это уже другие штрафы и аресты»,— объяснил он.

В пятницу стало известно, что к 19 августа должно завершиться следствие в отношении двух обвиняемых в массовых беспорядках 27 июля. Об этом со ссылкой на адвокатов сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, назвав такое ведение дел «экстренным». Если данные адвокатов подтвердятся, следствие по делу Даниила Беглеца, арестованного 9 августа, займет десять дней. Напомним, по версии следствия, господин Беглец толкнул сотрудника правоохранительных органов. В отношении Евгения Коваленко, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК HA) за то, что он бросил урну в росгвардейца, следствие займет, вероятно, 20 дней.

Адвокат Дмитрий Динзе не увидел в быстром ведении дел «никакого подвоха»: «После "Болотного дела" следователи начали разрабатывать методику расследования. Теперь не представляет труда по отработанной схеме быстро расследовать такое уголовное дело. Судьи легко поддержали такие методы Следственного комитета. Это несложные дела, здесь не надо проводить экспертиз».

Елизавета Михальченко