Мужчина погиб при атаке дрона-камикадзе в Брянской области

В селе Лобановка 74-летний мужчина получил ранения после удара БПЛА по легковому автомобилю. Еще один инцидент произошел в районе деревни Романовка Клетнянского района. Там сработало неустановленное взрывное устройство, которое, по предварительным данным, было сброшено с БПЛА. При взрыве были повреждены легковой автомобиль и прицеп. Пострадавших нет. Кроме того, господин Ковальчук сообщил о ликвидации 24 противопехотных мин в районе деревни.