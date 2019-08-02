В Москве арестовали обвиняемых в массовых беспорядках 27 июля

Суды Москвы арестовали до 27 сентября пять человек фигурантов дела о массовых беспорядках (по ч. 2 ст. 212 УК РФ) во время прошедшей в субботу несогласованной акции за честные выборы, сообщила «Медиазона». Еще один фигурант дела был задержан накануне. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, они в числе других фигурантов дела распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. Молодые люди свою вину не признают.

Пресненский суд арестовал Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова. Кириллу Жукову, ранее проходившему службу в Росгвардии, предъявлены обвинения сразу по двум делам (ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ). По словам адвоката арестованного, молодой человек объявил голодовку с момента его задержания. Самариддин Раджабов также проходит обвиняемым сразу по двум делам (ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, во время несанкционированной субботней акции толпой руководил однофамилец Кирилла Жукова, 21-летний студент ВШЭ и видеоблогер Егор Жуков, рассказал адвокат. Егор Жуков входит в предвыборный штаб незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Его арестовал Тверской суд.

Накануне СКР задержал и предъявил обвинения четырем фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках во время акции 27 июля в Москве. По делу также проходит уже арестованный 48-летний Евгений Коваленко, бросивший бак в сотрудника ОМОНа. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ. По ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) господин Коваленко вину признал.

Ранее сообщалось, что всего по делу проходят десять человек. У нескольких участников акции уже прошли обыски, некоторые были вызваны в качестве свидетелей на допрос. Всего в ходе прошедшей акции было задержано, по данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», более 1300 человек.

В эту субботу, 3 августа, планируется новая акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга только на проспекте Сахарова. Оппозиция с этим местом не согласна и планировала устроить серию пикетов на Бульварном кольце. МВД предостерегает граждан от участия в несогласованной акции.

О реакции московских властей на прошедшую акцию читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».