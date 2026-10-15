«Напоминание о том, в какое неспокойное время мы живем»

В эти дни в Париже проходит знаменитая автомобильная выставка, на которую приехали четыре десятка китайских марок. А вот из тех, кто традиционно участвовал в Парижском автосалоне и готовил для него премьеры, на этот раз прибыли не все. Еще в конце июля концерн BMW объявил, что отказывается от участия, поэтому на этой неделе в выставочном комплексе у Версальских ворот нет стендов не только самой баварской марки, но и Mini с Rolls-Royce. Причина в падении спроса в том самом Китае, последствиях ближневосточного кризиса и ряде других обстоятельств, из-за которых в середине года капитализация BMW снизилась больше чем на треть.