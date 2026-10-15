«Напоминание о том, в какое неспокойное время мы живем»
Дмитрий Гронский — о новой «семерке» BMW
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В эти дни в Париже проходит знаменитая автомобильная выставка, на которую приехали четыре десятка китайских марок. А вот из тех, кто традиционно участвовал в Парижском автосалоне и готовил для него премьеры, на этот раз прибыли не все. Еще в конце июля концерн BMW объявил, что отказывается от участия, поэтому на этой неделе в выставочном комплексе у Версальских ворот нет стендов не только самой баварской марки, но и Mini с Rolls-Royce. Причина в падении спроса в том самом Китае, последствиях ближневосточного кризиса и ряде других обстоятельств, из-за которых в середине года капитализация BMW снизилась больше чем на треть.
Словно еще одно напоминание о том, в какое неспокойное время мы живем, именно во время Парижского салона BMW представила прототип седана Concept 7 Protection. Говоря обыденным языком, это «семерка» со скрытой облегченной бронезащитой. Сроки возможного серийного выпуска и стоимость пока не объявлены.
Бронезащита встроена в конструкцию кузова и снаружи практически незаметна. У автомобиля пулестойкие стекла, баллистическая сталь в дверях и композитные материалы в других элементах кузова. Есть интерком, который позволяет общаться с людьми снаружи, не открывая дверей и окон. Конструкция рассчитана на патроны калибра 9 на 19 мм и .44 Magnum.
Как отметили в BMW, такой уровень защиты ориентирован на покупателей, которые хотят обезопасить себя от угроз в случае дорожных конфликтов или ограблений. В компании также напомнили, что в линейке марки уже есть более дорогие бронированные версии седьмой серии с уровнем защиты VR9, то есть способные выдержать выстрелы из армейского оружия.
В основу концепта легла гибридная версия M760e xDrive. Ее силовая установка сочетает трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель и электромотор. Суммарная мощность составляет 612 лошадиных сил, а для защищенной машины не меньше брони важна возможность как можно быстрее уехать из зоны обстрела.