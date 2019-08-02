«Политизация достаточно высока»

37,7% опрошенных москвичей не поддерживают протестные акции, об этом сообщает фонд «Петербургская политика». В пятницу опубликовано сравнительное исследование настроений жителей столицы, которое проводилось с 29 по 31 июля. В частности, сообщается о возросшей неуверенности москвичей в прозрачности выборов в Московскую городскую думу (МГД) 8 сентября и о том, кого жители столицы считают виноватыми в массовых задержаниях участников протеста 27 июля. Президент фонда Михаил Виноградов в разговоре с “Ъ” отметил высокую политизацию в обществе, но подчеркнул, что «говорить о достижении критически значимого уровня активной поддержки протеста не приходится».

Количество москвичей, осведомленных о протестах в Москве, согласно исследованию фонда «Петербургская политика» (.pdf), после акции 27 июля резко увеличилось. О митингах в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму теперь знают 62,4% опрошенных, в то время как 22 июля этот показатель составлял 41,2%. Вероятнее всего, на возросшую осведомленность повлияли массовые задержания участников акции протеста.

Напомним, 27 июля во время неразрешенного митинга в центре Москвы, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 1373 человека. Более 200 из них провели ночь в ОВД, после чего получили административные аресты по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

20,9% опрошенных исследовательским фондом винят в задержаниях самих протестующих. 17,1% респондентов обвиняют в задержаниях сотрудников полиции и Росгвардии, 16,3% — чиновников мэрии Москвы, не разрешивших акцию 27 июля, и мэра столицы в частности.

Количество опрошенных москвичей, не одобряющих митинг в минувшую субботу, оказалось в полтора раза выше количества тех, кто акцию одобрил. Так, против митинга высказались 38,4% опрошенных, за — 25,5%. Незначительно, но все же возросло количество знакомых и родственников респондентов, которые оказались в числе участников акций протеста 27 июля. По состоянию на 22 июля этот показатель составлял 8,8%, а на 31 июля — уже 11,7%. Уменьшилось и число респондентов, которые не участвовали в акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в МГД: с 93,7% 22 июля до 91,1% 31 июля.

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, несмотря на статистику опроса, «говорить о достижении какого-то рубежа пока рано».

«Политизация достаточно высока, и многое зависит от того, как ее интерпретировать: как раскол в городе или как существенный, но не критический уровень протестных настроений. В настоящий момент говорить о критически значимом уровне активной поддержки протеста не приходится»,— считает господин Виноградов.

Политолог Аббас Галлямов, напротив, называет исследование «демонстрацией обострения протестных настроений». «Уменьшается число равнодушных и неопределившихся, происходит поляризация. Попытки властей действовать жестко радикализуют ядро протеста, хотя и могут заставить отказаться от выхода на улицу его периферию,— считает господин Галлямов.— Но даже если эти люди идти на митинги теперь будут бояться, более лояльными они все равно не станут. Придя на участки, они будут голосовать против кандидатов мэрии».

65,1% опрошенных сегодня описывают свое настроение по поводу текущей экономической ситуации в России как «тревожное». Этот показатель 20–22 июля был чуть ниже — 64,3%.

В «спокойном» состоянии сегодня пребывают 21,4% москвичей. Этот показатель, несмотря на митинг в минувшую субботу, до протеста 27 июля был ниже — 20,8%. По мнению Аббаса Галлямова, такая статистика подтверждает тезис об «общем негативном фоне в стране». «Неудовлетворенный запрос на обновление, ощущение стагнации и отсутствия перспектив, снижающийся уровень жизни — все это ведет к росту тревожности. Политические конфликты отчасти являются следствием подобных настроений, а отчасти — их причиной»,— говорит господин Галлямов.

В исследовании фонда также приводятся данные об удовлетворенности москвичей работой мэра и правительства Москвы по состоянию на «до» и «после» акции протеста 27 июля.

Согласно исследованию, удовлетворенность москвичей работой Сергея Собянина снижается. 31 июля количество удовлетворенных респондентов составило 61,9%, в то время как еще 22 июля довольны работой градоначальника были 64,8%.

Для сравнения фонд «Петербургская политика» приводит статистику за октябрь 2017 года — «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» тогда ответили 67,4% опрошенных. Однако неделя между 22 и 31 июля, очевидно, добавила популярности правительству Москвы: в конце месяца о работе структуры «ничего не знали» 4,3% респондентов. Для сравнения, этот же показатель от 20–22 июля составлял 5,6%.

«Протестующие впервые за последние годы поставили вопрос о доверии к Сергею Собянину в повестку,— комментирует исследование Аббас Галлямов.— До этого казалось, что он стал таким же безусловным лидером Москвы, как Лужков. Это не могло не привести к некоторому снижению его рейтинга, хотя оно вряд ли будет большим. Все-таки большинство москвичей по-прежнему рассматривают мэра как "хозяйственника", а не как политика».

Что касается предстоящих выборов в МГД 8 сентября, то 22 июля позиции «нарушений не будет» придерживались 24,4%. Теперь москвичи демонстрируют меньшую уверенность в прозрачности предстоящих выборов — 21,6% респондентов по состоянию на 31 июля оказались уверенными в безупречности предстоящей процедуры голосования. При этом жители столицы более четко определились с кандидатами в МГД: 31 июля 15,7% респондентов сообщили, что «твердо знают, за кого пойдут голосовать», в то время как 22 июля этот показатель составлял 14,3%. Впрочем, общий показатель «еще не решил, за кого голосовать» по-прежнему высок — 64,5%.

В свою очередь, согласно опросу ВЦИОМа, больше четверти (29%) москвичей не согласны с решением Мосгоризбиркома об отказе в регистрации оппозиционным кандидатам, а подавляющее большинство опрошенных жителей столицы (83%) слышали о прошедшей 27 июля акции.

Мария Старикова