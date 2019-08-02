Адвокат: СКР считает, что толпой на акции 27 июля руководил 21-летний видеоблогер

Следователи СКР считают, что толпой во время несанкционированной акции в Москве руководил 21-летний видеоблогер Егор Жуков, заявил его адвокат Леонид Соловьев. Господину Жукову уже предъявлено обвинение.

«В деле моего клиента много общих фраз, но более или менее конкретным доказательством, которое нам предъявили, является ролик длительностью 15 секунд, записанный на чей-то мобильный телефон. Там видно, как Жуков стоит в центре толпы и машет рукой»,— сказал господин Соловьев (цитата по ТАСС). По его словам, следствие считает, что этим жестом он руководил действиями толпы.

Официальный представитель незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов рассказал ТАСС, что господин Жуков входит в предвыборный штаб этого политика. «Жуков — самый молодой член команды Гудкова»,— заявил представитель.

Ранее СКР арестовал первых четверых обвиняемых в массовых беспорядках, включая господина Жукова. Им грозит наказание от трех до восьми лет лишения свободы. Молодые люди свою вину не признают. Накануне СКР задержал и предъявил обвинения пятерым фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках. У нескольких участников акции уже прошли обыски, некоторые были вызваны в качестве свидетелей на допрос. Всего в ходе прошедшей акции было задержано, по данным «ОВД-Инфо», более 1300 человек.

В эту субботу, 3 августа, планируется новая акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга только на проспекте Сахарова, оппозиция с этим не согласна, требуя для проведения акции Лубянку. Власти Москвы также отказали оппозиции в проведении серии пикетов на Бульварном кольце из-за несоблюдения сроков подачи заявки. МВД предостерегло граждан от участия в несогласованной акции.

О реакции московских властей на прошедшую акцию читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».