Мотоциклистам в Подмосковье упростили оформление бесплатной парковки

Система будет распознавать государственный регистрационный номер транспортного средства и запрашивать сведения о нем в базе данных ГИБДД. «Принадлежность транспорта к льготной категории в настоящее время может определяться автоматически, в порядке межведомственного взаимодействия»,— сказал депутат Мособлдумы Роман Шамнэ (цитата по ТАСС).