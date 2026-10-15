Мотоциклистам в Подмосковье упростили оформление бесплатной парковки
Мособлдума приняла закон, отменяющий для владельцев мототранспорта необходимость оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках. Новые правила касаются стоянок на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Система будет распознавать государственный регистрационный номер транспортного средства и запрашивать сведения о нем в базе данных ГИБДД. «Принадлежность транспорта к льготной категории в настоящее время может определяться автоматически, в порядке межведомственного взаимодействия»,— сказал депутат Мособлдумы Роман Шамнэ (цитата по ТАСС).
Ранее владельцу мототранспорта требовалось подать заявление через региональный портал госуслуг и дождаться включения транспорта в специальный реестр, что могло занимать до шести дней, рассказал господин Шамнэ.
Аналогичный закон в отношении электромобилей Мособлдума приняла двумя неделями ранее, сообщил на заседании облдумы министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Марат Сибатулин.