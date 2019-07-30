Собянин счел адекватным применение силы полицией на акции 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин считает адекватным применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице. Он подчеркнул, что сотрудники полиции и Росгвардии «выполняли свой долг». По мнению мэра, в ближайшую субботу, 3 августа, организаторы «готовят новую провокацию для горожан».

«Эти граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной, и полиция практически не реагировала, но организаторов такой сценарий не устраивал. Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным»,— заявил Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ (цитата по «Интерфаксу»).

Мэр назвал прошедший митинг заранее спланированными массовыми беспорядками, так как «никаких заявок о проведении мероприятия не поступало, никто не спрашивал и даже не пытался». При этом господин Собянин отметил, что «многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму».

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция. Митинг, начавшийся у здания мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1300 задержанных. После акции возбуждено уже три уголовных дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Сергей Собянин прокомментировал отказ Либертарианской партии от предложения мэрии проводить 3 августа акцию на проспекте академика Сахарова. «Организаторы отказались проводить согласованный митинг и, похоже, готовят новую провокацию для горожан»,— сказал он.

Ранее Либертарианская партия подала заявку на проведение 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на Лубянской площади. Мэрия Москвы санкционировала акцию, но на проспекте Сахарова. Сегодня один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов сообщил, что власти «в принципе» отказались рассматривать возможность на каких-либо других площадках кроме проспекта Сахарова. Первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сказал, что заявителей предупредили, что в случае проведения акции «организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».