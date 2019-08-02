Прокуратура вынесла Соболь предостережение о незаконности акции 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предостережение юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь как организатору несогласованной акции, запланированной на 3 августа в столице. В сообщении ведомства отмечено, что любые попытки провести несогласованное мероприятие в этот день — «прямое нарушение закона».

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан»,— говорится в сообщении столичной прокуратуры.

На 3 августа Либертарианская партия подавала заявку о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали и заявили, что согласовали акцию на проспекте Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали. Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа, поскольку мероприятие незаконно.

Вчера мэрия Москвы заявила, что согласовала акцию 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте академика Сахарова. Один из организаторов и заявителей Елена Русакова отрицает факт договоренности.

Напомним, после несогласованной акции 27 июля СКР возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Обвинение предъявлено пятерым фигурантам дела. По версии следствия, группа лиц накануне акции разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

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