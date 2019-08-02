Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа

Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы отказала организаторам пикетов в праве их проведения на Бульварном кольце в эту субботу, 3 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на префектуру. Причиной отказа префектура назвала нарушение сроков подачи уведомления о пикетах.

«В связи с нарушением предусмотренных федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" сроков подачи уведомлений организаторы не вправе проводить пикеты»,— сообщили агентству в префектуре ЦАО.

Согласно правилам, заявки должны быть поданы минимум за три дня до назначенной даты пикета, а если указанные дни совпадают с воскресеньем или нерабочим праздничным днем — не позднее четырех дней. Заявки на пикеты на нескольких площадках Бульварного кольца были поданы 31 июля.

В ходе прошедшей 27 июля акции было задержано, по данным «ОВД-Инфо», более 1300 человек. СКР задержал и предъявил обвинения шестерым фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) во время акции 27 июля в Москве. Четверо фигурантов дела — Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Иван Подкопаев и Самариддин Раджабов — арестованы на два месяца, до 27 сентября. Молодые люди свою вину не признают. Кирилл Жуков после своего задержания объявил голодовку.

В эту субботу, 3 августа, планируется еще одна акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга только на проспекте Сахарова, оппозиция с этим не согласилась, требуя для проведения акции Лубянку.

Позднее оппозиционеры заявили о проведении пикетов. «Мы планируем проведение пикетов с целью показать, что граждане Москвы хотят увидеть честные и конкурентные выборы», — написал в среду в своем Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. Организаторы планировали провести пикеты на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях.

О реакции московских властей на прошедшую акцию читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».