У пограничного агентства ЕС закончились деньги на помощь депортируемым мигрантам

До решения проблемы с финансированием Frontex продолжит предоставлять помощь тем мигрантам, чьи заявки были одобрены до приостановки программы. Ведомство уже запросило дополнительные средства у Еврокомиссии, но пока не может их получить, так как структура и распределение бюджетов ЕС на 2027 год и последующий семилетний период еще окончательно не утверждены.