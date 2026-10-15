У пограничного агентства ЕС закончились деньги на помощь депортируемым мигрантам
Пограничное агентство ЕС (Frontex) временно приостановило программу финансовой и социальной поддержки депортируемых мигрантов, поскольку к началу октября закончились средства, выделенные для программы на весь год. Об этом пишет Politico со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства, с которой удалось ознакомиться изданию.
Politico цитирует письмо главы Frontex Ханса Лейтенса сотрудникам. Господин Лейтенс отмечает, что текущие расходы достигли уровня, не гарантирующего финансового покрытия. Рост расходов связан с резким увеличением числа людей, запрашивающих помощь. В среднем в 2026 году появлялось почти 2370 новых запросов в месяц, а в сентябре их число превысило целевой показатель Frontex сразу на 63%.
До решения проблемы с финансированием Frontex продолжит предоставлять помощь тем мигрантам, чьи заявки были одобрены до приостановки программы. Ведомство уже запросило дополнительные средства у Еврокомиссии, но пока не может их получить, так как структура и распределение бюджетов ЕС на 2027 год и последующий семилетний период еще окончательно не утверждены.
Программа реинтеграции (EURP) была запущена ЕС в 2022 году. Она предусматривает помощь мигрантам, которые получили отказ в предоставлении убежища в странах ЕС. При возвращении на родину мигранты получают от Frontex денежные выплаты, медобслуживание, профессиональное обучение и юридические консультации.