Лавров оценил позицию Зеленского по дизельной сделке между США и Россией

По словам министра, такое поведение стало для Владимира Зеленского обычным. Он ведет себя так, убежден Сергей Лавров, как будто «весь мир ему должен». На конструктивные же действия, которые были бы честными и равноправными, президент Украины идти не готов, заключил господин Лавров.