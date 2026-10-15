Лавров оценил позицию Зеленского по дизельной сделке между США и Россией
Лавров: позиция Зеленского по дизельной сделке — это прямой вызов Трампу
Позиция президента Украины Владимира Зеленского по дизельной сделке между США и Россией — это прямой вызов американскому президенту Дональду Трампу, который показывает его неготовность к конструктивным действиям. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Господин Зеленский заявил уже не раз, что не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе Patriot, мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору»,— уточнил господин Лавров по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
По словам министра, такое поведение стало для Владимира Зеленского обычным. Он ведет себя так, убежден Сергей Лавров, как будто «весь мир ему должен». На конструктивные же действия, которые были бы честными и равноправными, президент Украины идти не готов, заключил господин Лавров.
Президент России Владимир Путин договорился с Дональдом Трампом о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал на это лицензию, а российские власти частично сняли запрет на экспорт дизеля. Вице-премьер Александр Новак ожидает первых поставок сырья в США через две-три недели. Цену на дизель для американского рынка будут определять во время коммерческих переговоров, уточнил он.