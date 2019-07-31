У Навального не нашли отравляющих веществ

Врачи не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ, сказал «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев. Такой результат показало химико-токсикологическое исследование биоматериалов.

«Эта лаборатория (в НИИ Склифосовского.—“Ъ”) является специализированной, имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ»,— отметил господин Токарев.

28 июля политика госпитализировали из спецприемника на Симферопольском бульваре в московскую клиническую больницу №64. Личный врач господина Навального Анастасия Васильева сообщила, что приступ острой аллергии могли спровоцировать «неопределенные химические вещества». Алексея Навального выписали из больницы и доставили обратно в спецприемник 29 июля. Комментируя случившееся, он не исключил, что его могли отравить.

Начальник спецприемника обращался в суд с просьбой приостановить отбывание наказания из-за болезни Алексея Навального. Он также просил разъяснить дальнейший план действий. О приостановке ареста также просила адвокат политика. Мосгорсуд признал наказание законным и оставил господина Навального под стражей.

Напомним, что 24 июля политика арестовали на 30 суток из-за анонса несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла 27 июля. Его признали виновным в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия.

Подробнее о задержаниях на несогласованной акции — в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».