Мосгорсуд признал законным арест Навального

Мосгорсуд оставил под административным арестом главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Политика заключили под стражу на 30 суток из-за анонса несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла 27 июля. «Решение суда оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения»,— объявил судья Андрей Васильев (цитата по ТАСС).

Отмечается, что перед этим в суд поступило ходатайство Алексея Навального о прекращении делопроизводства в связи с заболеванием. С такой же просьбой обратилась его адвокат Ольга Михайлова, которая также призвала провести экспертизу, чтобы выяснить причины ухудшения здоровья политика.

Как стало известно ранее, в Мосгорсуд также поступило заявление от начальника спецприемника №1, в котором содержится Алексей Навальный. Он попросил приостановить исполнение наказания, а также разъяснить дальнейший порядок действий в связи с тем, что политика переводили в больницу. Суд на тот момент еще не рассмотрел заявление, поскольку поступила жалоба от адвоката господина Навального на арест политика.

Напомним, 28 июля политика госпитализировали из спецприемника на Симферопольском бульваре в московскую клиническую больницу №64. Личный врач господина Навального Анастасия Васильева сообщила, что приступ острой аллергии могли спровоцировать «неопределенные химические вещества». Алексея Навального выписали из больницы и доставили обратно в спецприемник 29 июля. Комментируя случившееся, он не исключил, что его могли отравить.

О том, как прошла несогласованная акция в Москве, читайте в материале “Ъ”.