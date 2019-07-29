Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выписан из больницы после приступа острой аллергии («крапивница»), сообщила личный врач господина Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Политика вернули в спецприемник.

«Я все что могла сделала: убеждала коллег, что его нужно оставить на наблюдение по крайней мере на трое суток до того момента, как будут готовы основные анализы и проведены исследования. Но, к сожалению, его под конвоем увезли в спецприемник»,— сказала госпожа Васильева в эфире телеканала «Дождь». Она отметила, что поставленный ему диагноз («контактный дерматит») должен проявляться в тех местах, с которыми был контакт, а у господина Навального было поражено все тело.

Госпожа Васильева добавила, что повторная интоксикация может быть усугублена анафилактическим шоком, «серьезной аллергической реакции, которая может привести к летальному исходу».

Напомним, 24 июля господина Навального арестовали на 30 суток около своего дома за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Из спецприемника №1 на Симферопольском бульваре господина Навального госпитализировали с приступом острой аллергии.

Позже госпожа Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества». Врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил, что у Алексея Навального диагностировали аллергическую реакцию, известную как «крапивница».

«Крапивница» — распространенное заболевание, различные ее варианты диагностируются у 15—25% людей. Каждый третий человек перенес «крапивницу» в течение жизни хотя бы раз.

О том, как прошел несогласованный митинг, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».