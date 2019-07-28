Навального госпитализировали из спецприемника с приступом острой аллергии

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий 30-дневный административный арест, госпитализирован в московскую клиническую больницу №64 из спецприемника, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. У политика острая аллергическая реакция — сильный отек лица и покраснение кожи.

«Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции»,— написала госпожа Ярмыш в Twitter. Она добавила, что политик находится в палате под присмотром сотрудников полиции, ему оказывают необходимую помощь.

Напомним, 24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток около своего дома за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

По официальным данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД.

О том, как прошел несогласованный митинг, читайте в материале “Ъ” «Политический субботник».