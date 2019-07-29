Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили

Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления. По словам главы Фонда борьбы с коррупцией, у него никогда ни на что не было аллергии.

При этом господин Навальный исключает версию о том, что отравили сотрудники самого спецприемника: «Они были шокированы моим видом и происходящим больше меня».

«Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника?» — уточнил он. По словам господина Навального, для того, чтобы опровергнуть или подтвердить эту версию, были официально запрошены видеозаписи с камер наблюдения, установленных в спецприемнике.

Если версия об отравлении не подтвердится, то, по словам политика, речь может идти об «уникальном медицинском случае», так как реакция случилась на четвертый день пребывания под арестом в тех же бытовых условиях. Аллергическая реакция у сокамерников выявлена не была.

24 июля Алексей Навальный был арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля. 28 июля его госпитализировали из спецприемника в московскую клиническую больницу №64. Личный врач господина Навального Анастасия Васильева сообщила, что приступ острой аллергии могли спровоцировать «неопределенные химические вещества». Господин Навальный был выписан из больницы обратно в спецприемник 29 июля.

О том, как прошла акция, за анонс которой был арестован политик, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».