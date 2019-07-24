Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Полиция задержала Алексея Навального утром 24 июля за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за анонсированной на 27 июля акции в Москве. В своем Instagram он сообщил, что вышел на пробежку, но у подъезда его ждал «маленький автобус с ОМОНом». Его доставили в отдел полиции по Даниловскому району Москвы.

20 июля на проспекте Сахарова Алексей Навальный во время митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму выдвинул ультиматум Мосгоризбиркому. Он заявил: «Если за неделю не зарегистрируют (оппозиционеров на выборах в Мосгордуму.— “Ъ”), то в следующую субботу выйдем к мэрии».

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».