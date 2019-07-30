Начальник спецприемника попросил приостановить арест Навального из-за болезни

Начальник спецприемника №1, в котором содержится оппозиционер Алексей Навальный, попросил Симоновский суд Москвы приостановить исполнение наказания, а также разъяснить дальнейший порядок действий в связи с тем, что политика переводили в больницу. Заявление подшито к делу, которое поступило в Мосгорсуд.

«Цитирую (заявление начальника спецприемника Дмитрия Томозова.—“Ъ”): "Прошу рассмотреть вопрос о приостановлении исполнения наказания на период нахождения Навального в стационаре и определить порядок его дальнейшего исполнения"»,— объявил судья Мосгорсуда Андрей Васильев, который рассматривает жалобу на арест Алексея Навального (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что начальник спецприемника сослался на выписной эпикриз (оценку состояния больного), в котором говорится, что у Алексея Навального диагностировали контактный дерматит. Суд еще не рассматривал заявление, поскольку поступила жалоба на арест от адвоката политика Ольги Михайловой. Она, в свою очередь, сообщила, что не видела обращение начальника спецприемника.

Напомним, 24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля.

28 июля политика госпитализировали из спецприемника на Симферопольском бульваре в московскую клиническую больницу №64. Личный врач господина Навального Анастасия Васильева сообщила, что приступ острой аллергии могли спровоцировать «неопределенные химические вещества». Алексея Навального выписали из больницы и доставили обратно в спецприемник 29 июля. Комментируя случившееся, он не исключил, что его могли отравить.

О том, как прошла несогласованная акция в Москве, читайте в материале “Ъ”.