Львова-Белова анонсировала воссоединение еще девяти украинских детей с семьями
Девять детей вернутся к своим семьям на Украину в ноябре, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Операция по воссоединению пройдет при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
Омбудсмен поблагодарила первую леди за личное участие в возвращении детей к родным. По ее словам, Мелания Трамп — один из международных партнеров, который помогает вести деятельность по поручению президента Владимира Путина.
В процессе возвращения детей как в Россию, так и на Украину первая леди США участвует с 2025 года. По словам самой Мелании Трамп, ее представитель установил «открытый канал связи» с Россией и Украиной.
Согласно докладу госпожи Львовой-Беловой, по итогам 2025 года в Россию вернулись 29 детей. Еще 129 детей воссоединились с семьями на Украине и в третьих странах. В том же году только при участии госпожи Трамп на территорию России вернулся один ребенок, а на Украину — 14 детей.