Главные новости к утру 19 июля

В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против России за задержание украинских моряков. Сенаторы предложили ввести санкции против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ и «их ближайшего окружения». О развитии ситуации с моряками

В России могут ввести новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. По требованию ФСБ Росавиация должна будет отменять любой рейс в случае «угрозы безопасности РФ». Авиакомпании обяжут предоставлять подробные сведения о каждом рейсе и пассажирах.

Украина предложила России одновременно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. В Киеве сказали, что «поддерживают политику шагов доброй воли».

Как стало известно “Ъ”, в законодательство могут внести изменения, призванные упорядочить избрание мер пресечения и их продления. В частности, Генпрокуратура предлагает внести в УПК четкое понятие о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО.

На борту Boeing-737 авиакомпании Nordwind в Шереметьево сработал датчик о задымлении. Пассажиров экстренно эвакуировали, пострадало восемь человек, двое госпитализированы. Причиной инцидента могло стать нарушение техрегламента.

Россию и Германию призвали отменить визы для молодых и пожилых. Эту инициативу представили участники рабочей группы «Гражданское общество» германо-российского форума «Петербургский диалог».

О предстоящих 19 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.