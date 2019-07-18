Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила одновременно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного на Украине главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Инициативу Киева озвучила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«В офисе президента с большим интересом узнали о предложении РФ об освобождении Кирилла Вышинского в качестве первого жеста доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно»,— написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

Напомним, в 2015 году российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2014-м он вместе с сообщниками поджег офисы общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе, а также готовился осуществить два теракта в Симферополе на 9 мая. Сам режиссер вину не признал, а дело называет сфабрикованным и политически мотивированным.

Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. Его обвинили в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист находится под арестом до 22 июля.

Подробнее о судебном процессе — в материале “Ъ” «Дело Кирилла Вышинского осталось нерешенным».