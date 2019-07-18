Россию и Германию призвали отменить визы для молодых и пожилых

Участники рабочей группы «Гражданское общество» Германо-российского форума «Петербургский диалог» обратились к властям двух стран с призывом упросить визовой режим и сделать оформление виз более удобным для граждан. Соответствующий призыв содержится в меморандуме, подготовленном в рамках проходящего неподалеку от Бонна (ФРГ) двухдневного российско-германского форума (есть в распоряжении “Ъ”).

В частности, рабочая группа призывает:

Принять дополнительные шаги с целью более эффективной реализации действующего Соглашения по упрощению выдачи виз от 2007 года в духе предварительных договоренностей, которые существовали на весну 2014 года. В частности, необходимо обеспечить реализацию «согласованного списка документов и процедур», принятого в январе 2013 года консульствами стран Шенгенской зоны в России. Предусмотреть возможность упрощения процедуры оформления приглашений с использованием электронных средств коммуникации. Обеспечить дальнейшее внедрение электронной онлайн-системы оформления виз без необходимости посещения заявителем консульства или визового центра. Принять меры к дальнейшему улучшению обслуживания посетителей в консульствах и визовых центрах. В частности, обеспечить доступность информации о порядке получения виз и услуг для различных категорий граждан. Обеспечить тщательный контроль за деятельностью визовых центров. Консульства и визовые центры должны установить «ящики для жалоб» для сбора информации от заявителей о проблемах, возникших при подаче заявления о выдаче визы, предусмотрев возможность использования веб-сайтов. Расширить и усовершенствовать практику выдачи многократных виз сроком до 5 лет. Последовательно выдаваемые визы не должны иметь меньший срок действия, чем предшествующие, если нет серьезных причин для выдачи визы с меньшим сроком действия. Рассмотреть вопрос о введении упрощенной, единообразной процедуры обжалования решения о выдаче визы, которая распространялась бы также на выдачу визы сроком значительно меньше запрошенного, а также на решения об аннулировании или отзыве визы. Уделить особое внимание решению проблемы отказа в визах лицам, участвующим в журналистской и правозащитной деятельности. Лицам, внесенным в такие «черные списки», гарантировать право обжалования. Обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются представители организаций гражданского общества при получении виз для участия в семинарах, конференциях и других подобных мероприятиях. Консульства и визовые центры должны принимать приглашения от некоммерческих организаций без ограничений. Рассмотреть вопрос о расширении списка категорий граждан, пользующихся преимуществами упрощенного визового режима, а именно:

представители организаций гражданского общества;

участники программ молодежных обменов;

профессионалы, участвующие в международных выставках, конференциях, симпозиумах, семинарах и других подобных мероприятиях;

участники официальных обменных программ, организованных муниципальными образованиями, включая программы городов-побратимов;

журналисты и сопровождающий их технический персонал;

лица, путешествующие в медицинских целях, и сопровождающие их лица;

представители религиозных общин;

участники официальных программ трансграничного сотрудничества Германии и России;

близкие родственники лиц, легально проживающих на территории России и Германии;

добросовестные путешественники с положительной визовой историей.

Кроме того, группа предложила разморозить усилия по созданию условий для полной отмены виз, и в частности, призвала правительства двух стран уже сейчас отменить визовые формальности для молодежи (до 25-30 лет) и граждан пожилого возраста (65+).

О том, что в рамках «Петербургского диалога» будут подготовлены предложения по либерализации визового режима “Ъ” ранее сообщил депутат Бундестага от фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирк Визе.

Отметим, впрочем, что согласование возможной либерализации зависит уже не от гражданского общества, а от чиновников обеих стран, а также от позиции Евросоюза.

Напомним, до 2014 года Россия и Евросоюз работали над упрощением визового режима вплоть до его полной отмены. Некоторого прогресса удалось достичь, однако работа шла непросто. Москва обвиняла Брюссель в затягивании процесса, полагая, что за этим кроются три причины: желание ряда стран ЕС сначала отменить визы с государствами-членами «Восточного партнерства» — прежде всего с Украиной и Молдавией; стремление увязать либерализацию визового режима с ситуацией с правами человека в РФ; попытки ряда стран Восточной Европы и Балтии «ущипнуть бывшего большого брата». Визы с Украиной и Грузией Евросоюз в итоге отметил. Но дальнейшему упрощению виз для граждан РФ помешал конфликт вокруг Крыма и Донбасса.

Галина Дудина, Бонн; Елена Черненко