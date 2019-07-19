Главные анонсы 19 июля

Президент России Владимир Путин посетит Иркутскую область. Он проведет совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения». Президент также осмотрит районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших от паводка. Как после наводнения в регионе начались пожары

Люблинский суд Москвы повторно допросит фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского. На заседании 18 июля Мосгорсуд отказался рассматривать апелляцию на приговор Ребровского, ранее заключившего досудебное соглашение. Суд назначил прокурорскую проверку, которая должна определить, выполнил ли Ребровский условия досудебного соглашения. Если прокуратура установит, что условия соглашения не выполнены, дело будет рассматриваться заново и он из статуса свидетеля по делу «Нового величия» снова перейдет в статус обвиняемого.Подробнее

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

В Киеве завершится работа Верховной рады VIII созыва. На Украине пройдет последний день агитации перед назначенными на воскресенье, 21 июля, досрочными выборами в Раду. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за последний месяц вырос почти до 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13–17 июля.

В Египте состоится финал Кубка африканских наций по футболу. Встретятся команды Алжира и Сенегала. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. В России встречу транслирует телеканал «Матч ТВ».