Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево

Пассажиров самолета в московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту. Инцидент произошел, когда лайнер готовился ко взлету. Пострадали восемь человек.

Самолет принадлежал авиакомпании Nordwind и должен был вылететь в Ереван, сообщили «Интерфаксу» в столичном МЧС. Всего на борту находились 187 человек. Из них 178 были пассажирами, пишет Telegram-канал Baza.

Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами. Информация о задымлении не подтвердилась, возгорания на борту не обнаружили.

«Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта»,— добавили в МЧС.