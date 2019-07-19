Причиной инцидента с самолетом Nordwind в Шереметьево могло быть нарушение техрегламента

Нарушение технологического регламента при подготовке к вылету Boeing-737 авиакомпании Nordwind могло послужить причиной срабатывания датчика о задымлении на борту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Пассажиров лайнера экстренно эвакуировали, пострадали восемь человек, двое были госпитализированы.

«По предварительным данным, в результате предполагаемого нарушения техрегламента, было допущено попадание технологической жидкости, которую обычно используют для промывки движка, в систему подачи воздуха. Это могло спровоцировать задымление в салоне»,— пояснил собеседник агентства.

На борту самолета было 179 человек, лайнер должен был выполнить рейс Москва—Ереван. Датчик сработал, когда Boeing готовился к вылету из Шереметьево. Росавиация создала специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

Эвакуированных пассажиров разместили в терминале аэровокзала. В 5:34 они вылетели резервным бортом. Источник «РИА Новости» утверждал, что 28 человек отказались улетать. Эту информацию позднее подтвердили в Шереметьево.