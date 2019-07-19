В сложных погонных условиях

В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае «угрозы безопасности РФ». Авиакомпании при этом обяжут предоставлять подробную информацию о каждом рейсе и его пассажирах. Нарушение порядка карается лишением прав на международные полеты. Источники “Ъ” утверждают, что новые правила инициированы ФСБ. Юристы отмечают размытость формулировки «угроза безопасности», которая может подразумевать все, что угодно.

Минтранс предлагает новые правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. Теперь от них будут требовать не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию определенные стандартные данные. Кроме того, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае «угрозы безопасности РФ». Проект постановления правительства об этом проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году.

Среди информации, которую перевозчик обязан сообщать,— количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства РФ и других государств.

Если авиакомпания не будет предоставлять информацию, то при повторном нарушении Росавиация обязана приостановить ее разрешение на международные полеты на месяц. Если перевозчик допускает три нарушения и более, регулятор отзывает разрешение не менее чем на год. Источники “Ъ” в отрасли отмечают, что Росавиация будет выдавать авиакомпаниям одно разрешение, то есть его отзыв блокирует все международные рейсы перевозчика.

Росавиация также получит право запрещать конкретные полеты при получении информации «об угрозе безопасности РФ» от «уполномоченного ФОИВ». В документе не уточняется, что подразумевается под угрозой безопасности.

В Минтрансе и Росавиации отказались комментировать инициативу. Источники “Ъ” на рынке утверждают, что фактически инициатор новых правил — ФСБ, которая добивалась ужесточения правил последние три года. Собеседник “Ъ” в одной из крупных авиакомпаний отмечает, что в штате Росавиации не предусмотрены сотрудники для анализа подаваемой информации и «регулятор будет транзитом пересылать ее спецслужбам». «В России есть несколько чартерных авиакомпаний, которые летают только за рубеж. Приостановка разрешения даже на месяц будет означать для них прекращение бизнеса»,— подчеркнул источник “Ъ”.

В пресс-службе авиакомпании Smartavia сказали, что сегодня перевозчики уже предоставляют в том или ином виде всю перечисленную выше информацию в «соответствующие органы» перед началом выполнения полетов или по факту их выполнения. Новые правила консолидируют поток информации в один госорган.

В компании считают, что под «угрозой безопасности» может подразумеваться безопасность граждан РФ, направляющихся в иностранные аэропорты, или самолетов российских авиакомпаний при их обслуживании за пределами страны «с точки зрения возможных противозаконных актов». В других авиакомпаниях не ответили на вопросы “Ъ”, как и в ФСБ.

Старший юрист корпоративной практики юридической компании «Кроу СиАрЭс Право» Сергей Казаков считает обоснованным то, что понятие «угроза безопасности Российской Федерации» в документе четко не определено. Предполагается, что для определения таких угроз возможно использование действующих нормативно-правовых актов, например Конституции, Воздушного кодекса и УК РФ. Он отмечает, что, руководствуясь Воздушным кодексом, авиационные власти имеют право изменять и ужесточать допуск авиаперевозчиков к международным полетам.

Партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт полагает, что термин «угроза безопасности РФ» можно трактовать как совокупность факторов, формирующих риски для жизненно важных интересов личности, общества, государства. «Такими факторами могут быть не только техногенные, экологические, террористические, но и политические, социальные, экономические. На деле это означает практически неограниченный перечень оснований для запрета на выполнение международных полетов»,— поясняет юрист.

Он добавляет, что проект постановления не меняет порядок компенсации стоимости билетов пассажирам отмененных рейсов. «Если перелет отменяют на основании допущенных эксплуатантом нарушений, ответственность ложится на него. Есть случаи, такие как запрет авиасообщения с Египтом, Турцией и Грузией, когда причины отмены перелетов не связаны с нарушением эксплуатантов. Надо полагать, в каждом конкретном случае вопрос о компенсации и недополученной прибыли перевозчиков будет решаться исходя из обстоятельств»,— полагает он. При запрете полетов в Египет и Турцию авиакомпании не получали специальных компенсаций от правительства (в отличие от туроператоров в первом случае), для Грузии такая возможность обсуждается.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что перечисленная в документе информация хранится в базах данных авиакомпаний. Соблюдение новых правил потребует доработки программных продуктов, но расходы на внедрение не станут драматичными для игроков рынка.

Однако, подчеркивает глава Infomost Борис Рыбак, сегодня российские авиавласти и спецслужбы уже и так обладают достаточным объемом прав и информации, чтобы выполнять свою работу. Право на получение дополнительной информации, уверен эксперт, «должно быть тщательно проанализировано».

Герман Костринский