Главные новости за выходные 13–14 июля

В воскресенье, 14 июля, в центре Москвы началась акция за регистрацию оппозиционных депутатов в Мосгордуму. Ранее политики сообщили, что Мосгоризбирком признал недействительными более 10% подписей, собранных в их поддержку. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей.

Акция началась в 14:00 в формате встречи с кандидатами в Новопушкинском сквере. Потом мероприятие ненадолго переместилось к зданию мэрии на Тверской, а позднее — к Мосгоризбиркому. Там юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и один из кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь призвала к бессрочной акции. Она заявила, что не уйдет, пока с ней и другими независимыми кандидатами не встретится глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Всего, по разным оценкам, в акции приняли участие до нескольких тысяч человек. МВД оценило численность акции в 1 тыс. человек.

Правительство опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Выходные в следующем году будут:

на Новый год — с 1 по 8 января,

на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля,

на Международный женский день — с 7 по 9 марта,

на майских праздниках — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая,

на День России — с 12 по 14 июня,

в День народного единства 4 ноября.

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных. В случае положительного решения Минюста США в отношении соглашения, выплата $5 млрд станет самым большим штрафом, наложенным комиссией за всю историю.

Напомним, в марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. О последствиях скандала

С 13 по 20 июля для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии Московского метрополитена. Движения поездов не будет между станциями «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». На время ограничений будут работать бесплатные компенсационные автобусы О возможном транспортном коллапсе

Румынка Симона Халеп (7-я ракетка мира) одержала победу над американкой Сереной Уильямс (10) в финале Wimbledon. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон победил на десятом этапе чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял девятое место.