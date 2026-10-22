CBS: Пентагон выводит часть военнослужащих с баз на Ближнем Востоке

Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс, комментируя эту информацию, заявил, что военнослужащих и технику регулярно перемещают для оптимизации. «По соображениям оперативной безопасности мы не обсуждаем детали таких перемещений»,— сказал он в разговоре с CBS News.