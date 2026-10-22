CBS: Пентагон выводит часть военнослужащих с баз на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США выводят военнослужащих с объектов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс, комментируя эту информацию, заявил, что военнослужащих и технику регулярно перемещают для оптимизации. «По соображениям оперативной безопасности мы не обсуждаем детали таких перемещений»,— сказал он в разговоре с CBS News.
Ранее Госдепартамент также предписал обязательную эвакуацию дипломатов и членов их семей из Саудовской Аравии. По информации ведомства, мера не затронет другие страны Персидского залива. Некоторые дипмиссии перешли в режим «ограниченной деятельности», сократив штат.
11 сентября отряды радикального движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) установили контроль над западным побережьем Йемена и высадились на островах в Баб-эль-Мандебском проливе. Хуситы наносят удары по объектам Саудовской Аравии в ответ на помощь Эр-Рияда международно признанному правительству Йемена.