В центре Москвы проходит акция за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму

На встречу кандидатов в депутаты Московской городской думы с избирателями в Новопушкинском сквере пришли около 1 тыс. человек. В ходе акции один из организаторов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин призвал участников мирно пройти до мэрии Москвы, собравшиеся последовали за ним. Позднее часть участников акции по призыву кандидата в депутаты Любови Соболь направились к Мосгоризбиркому.

Как сообщает «ОВД-Инфо», мэрия не согласовала акцию, ее организаторам было передано официально предупреждение полиции. Сами организаторы настаивают, что имеют право проводить мероприятие в формате встречи с избирателями, так как они пока являются кандидатами в депутаты Мосгордумы.

По информации издания, полиция уже произвела первое задержание: был задержан кандидат в депутаты Московской городской думы по 38 округу от «Правого блока» Владимир Бурмистров. Участники акции требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых от властей кандидатов. В сквер пришли кандидаты в депутаты, у которых забраковали подписи,— Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и Илья Яшин. Также в акции участвуют депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, заместитель председателя партии Николай Рыбаков и другие.

Ранее Илья Яшин сообщил, что Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в его поддержку при допустимом браке в 429. Также сообщалось, что комиссия нашла недопустимое количество брака в подписях за кандидата в Мосгордуму бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (18,4%). Проблемы с подписями есть и у других самовыдвиженцев. В частности, у члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что среди «провластных» кандидатов также многие не прошли отбор.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов. По данным “Ъ”, из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца, и в их числе кандидаты-единороссы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».