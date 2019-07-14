МВД оценило численность несогласованной акции в центре Москвы в 1 тыс. человек

В несогласованной акции в центре столицы принимают участие около 1 тыс. человек, сообщается на сайте МВД по Москве. Охрану порядка обеспечивают полиция и Росгвардия. Участники акции выступают за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму, к моменту публикации акция продолжается.

К началу мероприятия, заявленного как встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы, в Новопушкинском сквере собрались 400–500 человек, передавала «Новая газета». Далее до 2 тыс. человек участвовали в шествии по Тверской улице до мэрии.

По данным «ОВД-Инфо», на встречу кандидатов в депутаты Московской городской думы с избирателями в Новопушкинском сквере пришли около 1 тыс. человек. По словам организаторов, на которые ссылается телеканал «Дождь», в акции принимали участие несколько тысяч человек.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов.

В акции участвовали кандидаты в депутаты, у которых забраковали подписи, — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и Илья Яшин. Также в акции участвуют депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, заместитель председателя партии Николай Рыбаков и другие.