Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что в соглашении прописаны и другие ограничение по работе Facebook с данными пользователей.

Как отмечает агентство, в случае положительного решения Минюста США в отношении соглашения, выплата $5 млрд станет самым большим штрафом, наложенным комиссией за всю историю.

Напомним, в марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. 1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.

О скандале с утечкой данных читайте в материале “Ъ” «Прибыль Facebook пригнулась в ожидании санкций».