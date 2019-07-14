Соболь призвала к бессрочной акции у Мосгоризбиркома

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и один из кандидатов в депутаты Мосгордумы (МГД) Любовь Соболь призвала к бессрочной акции у здания Мосгоризбиркома. С такими словами она обратилась к собравшимся у здания комиссии на несогласованной акции за регистрацию независимых кандидатов в МГД.

Госпожа Соболь, которая ранее сообщила о том, что ее подписи были забракованы, заявила, что не уйдет от здания Мосгоризбиркома, пока с ней и другими независимыми кандидатами не встретится глава избиркома Валентин Горбунов. Она объявила, что продолжит держать голодовку.

До этого один из организаторов акции, глава муниципального округа Красносельский и кандидат в депутаты МГД Илья Яшин призвал собираться на акции каждый день, начиная с понедельника, в 19:00 на Трубной площади.

По предварительным данным, на встречу кандидатов в депутаты с избирателями в Новопушкинском сквере пришли около 1 тыс. человек. Затем Илья Яшин предложил дойти до столичной мэрии. Часть людей продолжили движение до здания Мосгоризбиркома на Моховой улице.

По информации «ОВД-Инфо», полиция еще до начала акции произвела задержание — был задержан кандидат в депутаты Московской городской думы по 38 округу от «Правого блока» Владимир Бурмистров.

В Новопушкинский сквер пришли кандидаты в депутаты, у которых забраковали подписи,— Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и Илья Яшин. Их поддержать пришли депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, заместитель председателя партии Николай Рыбаков и другие.

Выборы в МГД пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».