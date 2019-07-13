Халеп победила Уильямс в финале Wimbledon

Румынка Симона Халеп (7-я ракетка мира) одержала победу над американкой Сереной Уильямс (10) в финале Wimbledon. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Для 27-летней Халеп это был первый финал Wimbledon, а для 37-летней Уильямс — уже одиннадцатый. Ранее американка семь раз становилась его победительницей.

В мужском одиночном разряде победитель определится 14 июля. Cербский теннисист Новак Джокович (1-я ракетка мира) сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (3).

Как определялись финалистки в женском одиночном разряде — в публикации “Ъ”.