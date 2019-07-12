Юго-запад Москвы ждут семь дней коллапса

Юго-запад столицы ждет транспортный коллапс: с субботы, 13 июля, на неделю будут закрыты сразу девять станций Сокольнической линии метро — от «Университета» до «Коммунарки». Ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии, пояснили в пресс-службе столичной подземки. На время ограничений будут работать бесплатные компенсационные автобусы, которые свяжут закрытые станции. Пассажиров просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта.

«Коммерсантъ FM» связался с жителями юго-запада Москвы и спросил у них, как повлияет на их ежедневный график закрытие метро.

«Я живу между двух станций метро — это "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского". К сожалению, мне придется теперь выходить на час раньше. Я считаю, что в этом году слишком часто стала закрываться красная ветка. Весь мой маршрут в основном состоит из поездки по ней. Пользоваться автобусами, которые предоставляют городские власти, я не вижу смысла, потому что из них выстраивается огромная гигантская очередь. Поэтому мне придется добираться через желтую ветку, что тоже крайне неудобно». «Я сам-то живу на "Юго-Западной" и работаю на Кутузовском проспекте. Добираюсь где-то минут за 40. А так буду ездить через желтую ветку, а потом на автобусе. И мало того, что нужно еще автобус ждать, так еще минут 40, наверное, нужно будет ехать. Так что я думаю, что на часик дольше буду добираться до дома». «Это отрицательно на меня, к сожалению, повлияет, потому что обычно возвращаюсь из центра четко по красной ветке. Пока не знаю, как построю другой маршрут. Наверное, буду пользоваться общественным транспортом, такси. Это очень плохая новость. Неудобно, потому что все равно есть сбои. Это прямо очень сильно влияет на образ жизни».

Изменения затронут и автомобилистов, в том числе водителей такси. Из-за строительства и ради движения общественного транспорта в Западном и Юго-Западном округах будут перекрыты несколько съездов и улиц, пояснила пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь: «В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый стан и Обручевский, а также в поселениях Московский и Сосенское, изменится схема движения транспорта. Все ограничения движения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в "Яндекс. Карты" и другие навигационные системы. Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будут введены временные выделенные полосы, которые будут действовать на ежедневной основе.

Закрыты будут съезды с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект, съезды с внутренней стороны — на Киевское шоссе и съезды с него на внутреннюю сторону МКАД, съезд с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД.

Предполагаются и другие ограничения движения».

Из-за изменения в схемах движения автомобилистам стоит продумать новый маршрут на работу и домой, и сделать это необходимо заранее, настаивает гендиректор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов: «Проспект Вернадского — это достаточно оживленная магистраль. Придется как-то людям объезжать ее через Мичуринский и Ленинский проспекты. Но проблемы этим не ограничатся. Нужно будет объезжать и Ленинский, и даже Мичуринский проспекты как можно дальше по возможности, потому что все люди, которые приедут на проспект Вернадского на автомобиле, увидят, что там движение перекрыто, и будут искать путь объезда по ближайшим магистралям».

На новом участке Большой кольцевой линии метро, для строительства которой и закрывается часть Сокольнической линии подземки, расположатся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Как отметили в пресс-службе метрополитена, открытие этого участка, улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского, где проживают 200 тыс. человек.

Петр Пархоменко