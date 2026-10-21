Трамп назвал войну в Иране одним из своих самых выдающихся решений
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает операцию против Ирана одним из самых выдающихся своих решений. По его словам, ни один другой президент на такое бы не пошел.
«С Ираном — это было одним из самых выдающихся моих решений. Мы не допустили появления там ядерного оружия. Это было очень смелым решением»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии. 8 июля Соединенные Штаты возобновили удары по территории Ирана. Как сообщал в конце сентября CNN, операция обошлась Соединенным Штатам в $45,1 млрд.