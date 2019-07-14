Яшин призвал каждый день выходить на акции за регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Один из организаторов несогласованной акции за регистрацию независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (МГД), глава муниципального округа Красносельский и кандидат в депутаты МГД Илья Яшин призвал собираться каждый день в 19:00.

Заявление прозвучало на Тверской улице рядом со зданием мэрии. На предложение господина Яшина встретиться в 19:00 не у мэрии, а на Трубной площади, люди ответили: «Каждый день!»

По предварительным данным, на встречу кандидатов в депутаты с избирателями в Новопушкинском сквере пришли около 1 тыс. человек. Затем Илья Яшин предложил дойти до столичной мэрии. После получасового митинга у мэрии люди по призыву кандидата в депутаты Любови Соболь люди дошли до здания Мосгоризбиркома.

По информации «ОВД-Инфо», полиция произвела одно задержание еще до начала акции — был задержан кандидат в депутаты МГД думы по 38 округу от «Правого блока» Владимир Бурмистров.

В сквер пришли кандидаты в депутаты, у которых забраковали подписи,— Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и Илья Яшин. Также в акции участвуют депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, заместитель председателя партии Николай Рыбаков и другие.

Выборы в МГД пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».