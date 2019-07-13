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Девять станций Сокольнической линии метро закрыты до 20 июля

С сегодняшнего дня, 13 июля, и до 20 июля для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии Московского метрополитена. Движения поездов не будет между станциями «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Поезда будут ездить только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». На время закрытия участка будут работать бесплатные компенсационные автобусы. В обычном режиме Сокольническая ветка возобновит работу 21 июля.

Ограничения необходимы для строительства участка Большой кольцевой линии.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Юго-запад Москвы ждут семь дней коллапса».

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