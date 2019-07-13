Девять станций Сокольнической линии метро закрыты до 20 июля

С сегодняшнего дня, 13 июля, и до 20 июля для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии Московского метрополитена. Движения поездов не будет между станциями «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
С сегодняшнего дня и до 20 июля закрыт участок Сокольнической линии (1) между станциями «Университет» и «Коммунарка». Пожалуйста, заранее планируйте свой маршрут. О работе бесплатных автобусов КМ и другого наземного транспорта можно узнать здесь: https://t.co/C7tgzqS470 pic.twitter.com/muCj2s12uX— Московское метро (@MetroOperativno) 13 июля 2019 г.
Поезда будут ездить только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет». На время закрытия участка будут работать бесплатные компенсационные автобусы. В обычном режиме Сокольническая ветка возобновит работу 21 июля.
Ограничения необходимы для строительства участка Большой кольцевой линии.
Подробности — в публикации “Ъ FM” «Юго-запад Москвы ждут семь дней коллапса».
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