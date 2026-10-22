В МИД России сообщили о переговорах с Бахрейном и Кувейтом о безвизе
Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Бахрейном и Кувейтом. Об этом сообщил замглавы МИД России Георгий Борисенко.
«С четырьмя государствами Персидского залива уже заключены соглашения о безвизовом режиме. На данный момент продолжается работа с Бахрейном и Кувейтом»,— сказал господин Борисенко в разговоре с ТАСС.
Безвизовый режим для граждан России уже действует для въезда в Саудовскую Аравию, Оман, Катар и ОАЭ. Замминистра выразил надежду, что Бахрейн и Кувейт «последуют примеру своих партнеров по региону».