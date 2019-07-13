Правительство утвердило календарь праздничных дней на 2020 год

Правительство опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Согласно постановлению, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье) совпадут с нерабочими праздничными днями и поэтому будут перенесены на 4 и 5 мая.

В 2020 году выходные будут:

на Новый год — с 1 по 8 января,

на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля,

на Международный женский день — с 7 по 9 марта,

на майских праздниках — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая,

на День России — с 12 по 14 июня,

в День народного единства 4 ноября.