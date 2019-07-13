Правительство утвердило календарь праздничных дней на 2020 год

Правительство опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Согласно постановлению, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье) совпадут с нерабочими праздничными днями и поэтому будут перенесены на 4 и 5 мая.
В 2020 году выходные будут:
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 13 июля 2019 г.
Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. pic.twitter.com/rDNgRu30xL
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