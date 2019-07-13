Владимир Зеленский открыл Чернобыль, а Владимир Путин не закрылся от Грузии

Цифры недели
280 млрд руб. достиг годовой оборот поддельных люксовых товаров, превысив по обороту легальный сегмент.
1% комиссии в системе быстрых платежей при расчетах с юридическими лицами добиваются крупные банки в России.
$1,1 млрд составил совокупный доход самых богатых российских чиновников и депутатов по итогам 2018 года.
66% россиян считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычной практикой, выяснили в «Левада-центре».
60 млрд руб. в год превышает объем рынка пластиковых пакетов в России. Тренд на отказ от их использования усиливается.
На 14,4% сократились продажи гомеопатии в России по итогам первых пяти месяцев 2019 года.
На 15–20% надеются нарастить выручку в течение ближайшего года букмекерские конторы.
На 6,1% или $27,7 млрд с начала года вырос внешний долг России.
Цитаты недели
Сделки недели
СП Siemens и «Силовых машин» готово инвестировать в локализацию в РФ газовой турбины SGT5–2000E до 1 млрд руб.
Национальная Медиа Группа приобрела 25% акций в «Студии Метрафильмс» — создателя одного из крупнейших российских анимационных брендов «Три кота».
Совместный логистический проект Сбербанка и платформы Shiptor запустил сервис доставки посылок из интернет-магазинов.
«МегаФон» начинает развивать сервис знакомств в партнерстве с Tinder.
По букве закона
По подозрению во взяточничестве арестован замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов.
В Краснодаре арестовали бывшего подполковника ФСБ, фиктивно трудоустроившегося преподавателем.
Во Владивостоке двое предпринимателей получили три года колонии за то, что раскрыли агента ФСБ.
ЕСПЧ впервые обязал Россию выплатить компенсацию по делу о домашнем насилии.
ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело о хищении более чем 400 млн руб., а также халатности при устранении протечек на перегоне метро «Рязанский проспект»—«Выхино».
Арбитражный суд Москвы признал банкротом собственника микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Сомнительные достижения
Ради поддержания беспрерывности карточных платежей в России могут принять закон, по которому международным платежным системам придется уйти из страны.
Впервые в России городской суд Якутска рассмотрит дело против журналиста о скрытых вставках, воздействующих на подсознание людей.
Фотографии «новосибирских Мальдив» — ядовитого водоема с ярко-бирюзовой водой — стали трендом в Instagram и мировых СМИ.
Экологи требуют остановить строительство нового моста в Москве рядом с радиоактивным могильником. Замеры “Ъ” подтвердили 50-кратное превышение радиационного фона.
Отставки и назначения
Владимир Путин сменил губернатора Севастополя. Новым главой региона назначен Михаил Развожаев.
Банковские специалисты по киберзащите массово увольняются из-за резко возросших требований ЦБ.
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