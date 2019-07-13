Владимир Зеленский открыл Чернобыль, а Владимир Путин не закрылся от Грузии Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

280 млрд руб. достиг годовой оборот поддельных люксовых товаров, превысив по обороту легальный сегмент.

1% комиссии в системе быстрых платежей при расчетах с юридическими лицами добиваются крупные банки в России.

$1,1 млрд составил совокупный доход самых богатых российских чиновников и депутатов по итогам 2018 года.

66% россиян считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычной практикой, выяснили в «Левада-центре».

60 млрд руб. в год превышает объем рынка пластиковых пакетов в России. Тренд на отказ от их использования усиливается.

На 14,4% сократились продажи гомеопатии в России по итогам первых пяти месяцев 2019 года.

На 15–20% надеются нарастить выручку в течение ближайшего года букмекерские конторы.

На 6,1% или $27,7 млрд с начала года вырос внешний долг России.

Цитаты недели

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Потому что ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он, в этом смысле, добился своего» (президент Владимир Путин об оскорблениях со стороны грузинского телеведущего).

об оскорблениях со стороны грузинского телеведущего). «Сделаем тут (в Чернобыле.— “Ъ” ) землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим» (президент Украины Владимир Зеленский, подписывая указ о туристическом развитии Чернобыля).

) землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим» (президент Украины подписывая указ о туристическом развитии Чернобыля). «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость» (глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж»).

в эфире радио «Радонеж»). «С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди» (космонавт и депутат Госдумы Елена Серова на заседании ПАСЕ).

Сделки недели

СП Siemens и «Силовых машин» готово инвестировать в локализацию в РФ газовой турбины SGT5–2000E до 1 млрд руб.

Национальная Медиа Группа приобрела 25% акций в «Студии Метрафильмс» — создателя одного из крупнейших российских анимационных брендов «Три кота».

Совместный логистический проект Сбербанка и платформы Shiptor запустил сервис доставки посылок из интернет-магазинов.

«МегаФон» начинает развивать сервис знакомств в партнерстве с Tinder.

По букве закона

По подозрению во взяточничестве арестован замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов.

В Краснодаре арестовали бывшего подполковника ФСБ, фиктивно трудоустроившегося преподавателем.

Во Владивостоке двое предпринимателей получили три года колонии за то, что раскрыли агента ФСБ.

ЕСПЧ впервые обязал Россию выплатить компенсацию по делу о домашнем насилии.

ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело о хищении более чем 400 млн руб., а также халатности при устранении протечек на перегоне метро «Рязанский проспект»—«Выхино».

Арбитражный суд Москвы признал банкротом собственника микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Сомнительные достижения

Ради поддержания беспрерывности карточных платежей в России могут принять закон, по которому международным платежным системам придется уйти из страны.

Впервые в России городской суд Якутска рассмотрит дело против журналиста о скрытых вставках, воздействующих на подсознание людей.

Фотографии «новосибирских Мальдив» — ядовитого водоема с ярко-бирюзовой водой — стали трендом в Instagram и мировых СМИ.

Экологи требуют остановить строительство нового моста в Москве рядом с радиоактивным могильником. Замеры “Ъ” подтвердили 50-кратное превышение радиационного фона.

Отставки и назначения

Владимир Путин сменил губернатора Севастополя. Новым главой региона назначен Михаил Развожаев.

Банковские специалисты по киберзащите массово увольняются из-за резко возросших требований ЦБ.