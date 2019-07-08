Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин. «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость»,— сказал священник в эфире радио «Радонеж» (цитата по «Интерфаксу»).

Протоирей Смирнов известен своими неоднозначными высказываниями. Например, он заявлял, что для гей-клубов подойдут «необитаемые острова, <…> зоны, с которыми не было бы общения». В 2015 году группа верующих во главе с Дмитрием Смирновым попыталась сорвать концерт в честь 20-летия радиостанции «Серебряный дождь» — громкая музыка якобы помешала службе в храме Благовещения пресвятой Богородицы, который находится в 1 км.

При этом Дмитрий Смирнов считает, что женщина гораздо более терпелива, а за каждым ее «деланием стоит подвиг». «(Это.— “Ъ”) как раз то, чего и ждет господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают»,— пояснил протоирей.

В качестве иллюстрации Дмитрий Смирнов привел ситуацию из приходской жизни, когда женщина «все объясняет более-менее толково», а ее муж «стоит глазами хлопает, ничего не может сказать».

РПЦ не ставит своей задачей сравнение умственных способностей мужчин и женщин, заявил позднее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Мы считаем и тех и других уникальными божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества»,— сказал он «РИА Новости», комментируя высказывания Дмитрия Смирнова.

Господин Кипшидзе предположил, что в своем выступлении протоиерей отреагировал на современную тенденцию «абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной». «Уверен, что подобное принесет только страдания и мужчинам, и женщинам»,— сказал он.

О том, какие высказывания являются сексистскими — в материале «Одно от другого».