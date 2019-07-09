Агент ФСБ работал с крабами

Как стало известно “Ъ”, во Владивостоке двое предпринимателей были осуждены за то, что раскрыли агента ФСБ, который действовал на их рыболовецкой шхуне. Сами предприниматели подозревали, что агент снабжал информацией не спецслужбу, а их конкурентов по ловле крабов. Защита полагает, что в деле вообще отсутствует состав преступления, а потому собирается обжаловать приговор.

Вчера судья Приморского краевого суда Павел Ветохин признал соучредителя ООО МВМ Дениса Решмета и его знакомого, бывшего сотрудника ФСБ Андрея Улезько, виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение, в том числе путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия, сведений, составляющих государственную тайну). Преступление, как следует из приговора, было совершено при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 275 и ст. 276 УК РФ (госизмена и шпионаж соответственно). Оба подсудимых были приговорены к трем годам колонии общего режима. Процесс проходил в закрытом для СМИ режиме, однако “Ъ” стали известны некоторые подробности скандального уголовного дела.

Денис Решмет являлся владельцем краболовного судна «Шумшу-107». В 2016 году краболов, как установило следствие, планировалось направить на браконьерский промысел в Берингово море. Для того чтобы «осуществлять надзор за членами экипажа с целью минимизации риска обнаружения пограничными органами ФСБ их противоправной деятельности, связанной с незаконной добычей биологических ресурсов», считает следствие, господин Решмет пригласил своего знакомого, экс-чекиста Андрея Улезько. Сходив в рейс, господин Улезько заподозрил в сотрудничестве с правоохранительными органами одного из членов команды судна (фамилия не разглашается).

После прихода судна в южнокорейский порт Пусан, господа Решмет и Улезько, по данным следствия, «угрожая физической расправой, подавили волю к сопротивлению» потерпевшего, вынудив его признаться в конфиденциальном сотрудничестве с органами ФСБ. Затем предполагаемого агента высадили на берег, а аудиозапись с его признанием 26 декабря 2016 года господин Решмет направил в погрануправление ФСБ по Приморскому краю, приложив к нему заявление о возможном разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Таким образом, очевидно, предприниматели рассчитывали, что их избавят от провалившегося агента, но вышло по-другому. В июле следующего года против господ Решмета и Улезько было возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК РФ, а в августе они были арестованы судом и с тех пор находятся под стражей в СИЗО-1 Владивостока.

«Решмет выполнил свой гражданский долг, направляя заявление в органы. У него не было умысла на получение информации от моряка о его сотрудничестве с ФСБ. Того подозревали в сливе информации конкурентам. У него были обнаружены записи с координатами крабовых порядков (ловушек.— “Ъ”), выставленных со шхуны. Если бы эти сведения получили конкуренты, они могли поднять порядки с добычей, а это нанесло бы огромный ущерб владельцу»,— рассказал “Ъ” адвокат господина Решмета Андрей Юдичев. Он называет абсурдом уголовное дело, возбужденное против его доверителя и господина Улезько. «Исходя из такой логики, любого работодателя, имеющего претензии к сотруднику, можно привлекать к уголовной ответственности, если работник утверждает, что сотрудничает с ФСБ»,— считает господин Юдичев.

Адвокат обращает внимание на то, что сам моряк к уголовной ответственности не привлекался, пойдя свидетелем по делу, не выдвигалось обвинение и против работников российского консульства в Пусане, получивших аналогичные сведения от бывшего агента. «Каких-либо сведений, составляющих гостайну, Решмет и Улезько не получали, никому ее не разглашали, лицо, якобы работающее на конфиденциальной основе, фактически таковым не являлось»,— настаивает Андрей Юдичев, намеренный обжаловать обвинительный приговор.

Алексей Чернышев, Владивосток