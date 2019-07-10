Siemens сделала шаг к локализации больших турбин в России Производитель подал заявку в Минпромторг на подписание СПИК

СП Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова — «Сименс Технологии газовых турбин» — готово инвестировать в локализацию в РФ газовой турбины SGT5-2000E до 1 млрд руб. Компания в начале июля подала заявку на получение поддержки через заключение СПИК 2.0. с намерением в 2023 году довести локализацию этой машины до 90%. В том числе речь идет о наиболее технологичной локализации компонентов горячего тракта.

«Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ — СП Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова) подала заявку в Минпромторг на подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию в России газовой турбины SGT5-2000E мощностью 187 МВт, следует из официального сообщения Siemens. Сейчас в РФ нет технологий производства мощных газовых турбин, СТГТ производит машины по лицензии Siemens, ее локализация составляет 52%.

Siemens в среду сообщила о том, что к 2023 году готова довести локализацию турбины до 90%. Участие в СПИК 2.0 нужно компании для получения субсидий и льгот. В Минпромторге “Ъ” подтвердили, что СТГТ подала документы для подписания СПИК 2 июля.

СТГТ планирует инвестировать в наращивание локализации не менее 1 млрд руб. до конца 2022 года.

Через участие в СПИК Siemens в том числе намерена локализовать наиболее технологичные и дорогостоящие узлы машин — компоненты «горячего тракта» (лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания) и системы автоматического управления газовой турбиной.

Всю техническую документацию по производству лопаток Siemens передала российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, подконтрольна «Ростеху»). Также Siemens предоставила предприятию ОАО «Металлист-Самара» и «ряду потенциальных производителей керамической плитки» техническую документацию на изготовление других компонентов.

РФ рассчитывает запустить массовое производство больших газовых турбин параллельно с масштабной программой модернизации старых ТЭС. Предполагается, что для обновления оборудования генкомпании будут закупать пилотные образцы оборудования у машиностроителей. Сейчас за этот сегмент рынка идет массовая борьба. Локализовать турбины хотят американская GE в партнерстве с «Интер РАО», петербургский «РЭП Холдинг» (подконтролен Газпромбанку) и Ansaldo. «Газпром энергохолдинг», управляющий энергетикой монополии, хочет сменить «Силовые машины» в СТГТ.

Герман Костринский