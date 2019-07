Новосибирцы не отказываются от местных «Мальдив»

Фотографии с ядовитого водоема под Новосибирском стали новым трендом в Instagram. В соцсети опубликовано несколько тысяч фотографий пользователей на фоне ярко-бирюзовой воды, место уже получило неофициальное название «новосибирские Мальдивы» из-за красивого вида. Но сам водоем может быть опасен для отдыхающих — это не природное озеро, а искусственно созданный карьер, куда сливает отходы местная ТЭЦ. Отказаться от поездок в эти места призывают специалисты. Тему продолжат Анна Пестерева и Анастасия Парфенова.

О «новосибирских Мальдивах» сделали материалы BBC, The Guardian, The Washington Post и The New York Times. Мировые СМИ пишут не столько о необычном водоеме, сколько о странных русских, которые рискуют своим здоровьем ради красивых снимков. Новосибирская достопримечательность имеет темное прошлое: 11 лет назад ближайшая ТЭЦ вырыла карьер, куда стала сбрасывать техническую воду с остатками золы и шлака, которые образуются при сжигании угля на электростанции.

Местные долгое время и не догадывались о существовании водоема. Но этим летом популярный фотограф посетил карьер, а за ним потянулись толпы желающих опубликовать в соцсетях эффектные снимки, рассказал корреспондент местного портала НГС Александр Ощепков: «Наш земляк Михаил Решетников — это один из самых популярных фотографов Новосибирска — съездил туда, сфотографировал девушку. После этого началась массовая истерия в соцсетях. Дурная популярность, правда. После того, как мы выпустили репортаж, я каждый день вижу во всех соцсетях этот голубой водоем».

Неожиданный интерес к промзоне сильно удивил владельцев — Сибирскую генерирующую компанию. Там даже опубликовали официальное предупреждение: гулять у карьера, все равно что гулять по военному полигону — опасно и нежелательно.

В воде содержатся примеси солей кальция и оксидов различных металлов, а трогать ее ни в коем случае нельзя из-за высокой щелочной среды.

Но разве можно удержаться, когда в Instagram опубликованы почти 4 тыс. ярких фотографий, рассуждает местный житель Георгий. Они с девушкой приехали к водоему, и оказались там, по его словам, не единственными посетителями: «Моя девушка увидела репортаж об этом месте и скинула мне информацию. У самого водоема мы наблюдали, наверное, человек восемь-десять, плюс пара людей на велосипедах оттуда выезжали. Там слив идет с ТЭЦ. Разве можно тут купаться? Мне моя кожа еще нужна».

Место стало настолько популярным, что туда начали организовывать туры. Многие брали с собой профессиональных фотографов, были даже свадебные фотосессии на фоне бирюзовых вод. Осознав, что интерес утихнет не скоро, владельцы карьера попытались перекрыть дорогу. Но и это не стало помехой, говорит жительница Новосибирска Елена: «Я увидела хэштеги у друзей в Instagram, заинтересовалась. Первым туда съездил муж на разведку, потом меня привез показать красивое озеро. Сейчас уже каждый второй сюда приезжает. А если дороги перекрывают, то местные жители прокладывают новые тропинки. Как таковой очереди не было, но автомобили на берегу стояли. Кроме того, ребята на мотоциклах, на велосипедах приезжали. Также здесь проводятся платные фотосессии».

Несмотря на предостережения, некоторые приезжающие все-таки купаются. Между тем, контакт с высокощелочной водой может привести к аллергическим реакциям и проблемам с кожей, предупреждает директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Но для местных жителей, по его словам, возникает другая опасность, которая может быть серьезней, чем обычная сыпь: «Это, безусловно, очень плохо, когда отстойник так окрашивается.

Кроме того, вполне вероятно, что есть какая-то связь с водными объектами, в том числе такими, которые являются либо источниками питьевого водоснабжения, либо представляют собой рекреационную ценность.

Они в таком случае, естественно, загрязняются. Местному подразделению Росприроднадзора этим, конечно, надо заняться».

Необычные места для отдыха начинают всерьез конкурировать с традиционными направлениями. Совсем недавно туристический бум накрыл Чернобыль. Теперь шансы попасть с ним в один список появились и у новосибирской аномалии.

Ажиотаж, который вызывают популярные в Instagram места, становится для властей новой проблемой. Так, в Калифорнии туристы толпами фотографировались на фоне полей с цветущими маками. Желающих сделать снимок было так много, что пришлось закрыть доступ к достопримечательности, а власти объявили о кризисе в организации общественной безопасности.