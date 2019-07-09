Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра». Большинство опрошенных (55%) полагают, что арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков, не будет иметь серьезных последствий для МВД.

Согласно опросу, более половины россиян (56%) знают о задержании господина Голунова, а 13% внимательно следили, как развивались события. Об акциях в его защиту знает 85% россиян, 19% следили за ними.

Социологи спросили у респондентов о причинах освобождения журналиста. Около 29% считают, что господину Голунову помогли волнения, вылившиеся в протесты. 28% россиян полагают, что к освобождению причастны власти страны, поскольку впереди были День России и прямая линия с президентом, а 32% опрошенных уверены, что не было оснований для ареста и возбуждения уголовного дела. Больше половины респондентов (55%) верит, что произошедшее повлечет за собой серьезные последствия, 36% придерживаются альтернативной точки зрения.

Кроме того, 66% опрошенных считают обычной практикой подбрасывание наркотиков, тогда как 18% считают подобные случаи единичными. Если бы в жизни опрошенных произошла подобная ситуация, то только 9% смогли бы справится с ней. Около 23% назвали свои шансы средними и 52% — довольно или очень низкими. Порядка 28% рассказали, что в таком случае им помогли бы влиятельные знакомые, 24% рассчитывали бы на помощь прокуратуры, 19% — на суд, столько же — на правозащитные организации, 11% — на СКР и 6% — на вышестоящие органы МВД.

Журналист отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Он был обвинен в попытке сбыта наркотиков. Господин Голунов все обвинения отрицал и говорил, что запрещенные препараты были ему подкинуты в ходе обысков. Суд отправил его под домашний арест.

Дело получило широкий общественный резонанс: по всей стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты, а полицейские, ответственные за его задержание, отстранены от работы или уволены.

О том, какие последствия имело дело Голунова для правоохранительной системы в целом, читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».